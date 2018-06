Motorrijder zwaargewond na klap tegen auto 26 juni 2018

Aan de Beverlosesteenweg in Paal bij Beringen is zondagavond een motorrijder zwaargewond geraakt na een ongeval met een auto.





Het ongeval gebeurde omstreeks 22.20 uur, vlakbij het kruispunt met de Schrijnwerkersstraat. De motorrijder knalde er in de flank van de overstekende wagen. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de wagen zelf bleef ongedeerd. Meteen na het ongeval sloot de politie de Beverlosesteenweg plaatselijk af voor het verkeer om de vaststellingen te kunnen doen. (RTZ)