Mobiliteitsplan dankzij LaMA 14 februari 2018

02u47 0

Als één van de zeven Vlaamse steden en gemeenten zal Beringen in 2018 een Laboratoria Mobiele Alternatieven (LaMA) organiseren. Tijdens deze LaMA werken bewoners en andere geïnteresseerden samen met mobiliteitsprofessionals en beleidsmakers aan oplossingen voor lokale mobiliteitsvraagstukken. "We krijgen hierbij steun van een extern participatie-expert die het volledige traject begeleidt. We stelden voor om de mobiliteitsproblematiek in Beringen-Mijn te onderzoeken, met de focus op de Stationsstraat", aldus schepen van Welzijn Thomas Vints (CD&V). Deze Stationsstraat is immers de scheiding tussen de site be-MINE en de oude mijncité. "Volgende jaren staan heel wat uitdagingen op til, zoals de bouw van een nieuwe woonwijk, het 'Houtpark' op be-MINE, de komst van de nieuwe school op de site be-MINE en de daarbij horende verplaatsingen. De straat is nu al druk met de vele winkels en horeca. We willen niet wachten tot de verkeerschaos compleet is. Het volledige traject loopt een jaar en tijdens de Week van de Mobiliteit in september wordt getest wat werkt om vervolgens te evalueren en bij te sturen", besluit Vints. (BVDH)