Minister Homans: “Opheffing van erkenning Fatihmoskee is niet het einde van geloofsgemeenschap” Birger Vandael

18 december 2018

16u45 0 Beringen Volksvertegenwoordiger Chris Janssens (Vlaams Belang) vroeg vandaag in het Vlaams Parlement aan minister Liesbeth Homans (N-VA) naar de gevolgen van het arrest van de Raad van State over de intrekking van de erkenning van de Fatihmoskee in Beringen. Homans verduidelijkte dat de opheffing niet het einde van de geloofsgemeenschap is.

Op 4 juli 2017 heeft minister Homans de erkenning van de Fatihmoskee opgeheven. De betrokken geloofsgemeenschap stapte vervolgens naar de Raad van State. “Deze oordeelde op 20 november dit jaar dat alle middelen die door de islamitische geloofsgemeenschap Fatih uit Beringen werden aangevoerd, niet gegrond waren”, legde Janssens uit. “U sprak van een belangrijk signaal. Welke conclusies trekt u hieruit?”

Homans gaf aan tevreden te zijn met de beslissing van de Raad van State. “Ze aanvaarden ook niet dat erkende lokale geloofsgemeenschappen en hun bestuursleden actief maatschappelijke polarisatie promoten.” Homans is wel degelijk voorstander van goed werkende lokale geloofsgemeenschappen. “Deze kunnen waardevol zijn voor de gelovigen zelf en ook voor de bredere lokale gemeenschap. De erkenning biedt de lokale geloofsgemeenschap legitimiteit. Ze moet gebaseerd zijn op duidelijke en relevante criteria, die ook effectief kunnen worden gehandhaafd. Daar zat het grote probleem in Beringen.”

Rol van burgemeester Vints

Janssens stelde zich ook vragen bij de rol van toekomstig burgemeester Thomas Vints (CD&V). “Hij heeft inmiddels aangekondigd dat hij met die moskee gewoon zal blijven samenwerken. Welke gevolgen dient een lokaal bestuur volgens u te koppelen aan de definitieve intrekking van een erkenning van een moskee?”, vroeg hij zich af. “De opheffing van de erkenning betekent uiteraard niet dat die geloofsgemeenschap of moskee gewoon uit de stad zal verdwijnen. U weet dat er in Vlaanderen slechts 27 erkende moskeeën zijn, maar dat er veel meer niet-erkende moskeeën zijn. Ik vind het dan ook niet abnormaal dat burgemeesters contacten met al die moskeeën, al dan niet erkend, onderhouden, al was het maar om te voorkomen dat zaken die zich in het verleden in de desbetreffende moskee hebben afgespeeld, zich in de toekomst blijven voordoen”, reageerde Homans.