Milow keert terug naar Paal op Stelten BVHD

09 april 2019

10u01 0 Beringen Singer-songwriter Milow is één van de headliners op het zomerfestival Paal op Stelten op 2,3 en 4 augustus. Hij keert elf jaar na zijn vorige verschijning dus terug naar het podium in Paal. Tijdens de uitgeregende editie van 2008 gaf hij ook al een ijzersterk optreden.

De formule van Paal op Stelten blijft dit jaar ongewijzigd: rock op vrijdag, dancebeats op zaterdag en pop op zondag. Guy Swinnen is op vrijdag de grootste namen tussen de rockbands. Zaterdag wordt het podium van Paal op Stelten een dancetempel. Met Pat Krimson en Maxi Jazz (Faithless) herleven de nineties. Michael Schack is dan weer DJ én drummer. Hij brengt zijn versies van de grootste hits van vroeger en nu. De avond wordt geopend door de winnaar van de MNM DJ Contest 2018 Merlo en afgesloten door loungekoning Sven Van Hees.

Laura Tesoro

Zondag komt ook Laura Tesoro naar Paal. Het wordt ongetwijfeld een prettig weerzien met Milow, met wie ze samen in ‘Liefde Voor Muziek’ verschijnt. Het Britse Killer Queen noemt zichzelf de beste Queen-tributeband ter wereld. Met Lil’ Kleine staat ook de op Spotify meest beluisterde Nederlandse artiest op het podium. Verder zijn er nog #LikeMe en partyband Soulbrothers. Alle info is terug te vinden via www.paalopstelten.be.