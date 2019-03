Michiel Pieters (28) verovert Instagram met adembenemende natuurfoto’s: “Een tent aan een bergmeer, meer hoeft dat niet te zijn” Birger Vandael

12 maart 2019

19u48 4 Beringen Hij lijkt wel elke dag ergens anders in de wereld te zitten, vindt altijd weer de meest idyllische plekjes en wordt inmiddels door 119.000 mensen gevolgd. Michiel Pieters (28) uit Beringen is een waar Instagramfenomeen.

Momenteel loopt er in Galerij Bel-Art in Paal een expo waar Beringse fotografen hun werken tentoonstellen. Michiel is één van hen, al staan de paar honderd bezoekers in schril contrast met zijn online publiek. Volgens de twintiger begon het destijds allemaal met een speelgoedcamera van de sint. “Dat was zo’n toestel waar je echte rolletjes in kon steken en zo is de liefde ontstaan”, lacht hij. “Natuurlijk heeft de opkomst van de sociale media de laatste jaren ook een grote rol gespeeld. Het feit dat ik mijn werk kan delen met zo’n groot publiek is toch speciaal.”

Nieuw-Zeeland als lanceerpunt

Een roadtrip met een kameraad door Nieuw-Zeeland begin 2015 was het lanceerpunt van Michiels carrière. “Tijdens die zes weken zagen we elke dag nieuwe landschappen en probeerde ik al deze plekken beter en beter vast te leggen met mijn camera. Daar is mijn passie voor outdoorfotografie helemaal ontwikkeld.”

Michiel zoekt graag donkere tinten op en lijkt de ruwe robuustheid van de natuur te koesteren. “Als ik echt moet kiezen, voel ik me het beste in een tent aan een meer in de bergen. Stilte, rust, geen zorgen, meer hoeft het niet te zijn”, vertelt hij gepassioneerd. “Maar het hoeft allemaal niet noordelijk en koud te zijn hoor. Zolang het landschap indrukwekkend is, ben ik tevreden.”

Het weer heeft Michiel natuurlijk niet in de hand en dat kan wel eens frustrerend zijn. “Als het tegenvalt, is alle moeite voor niets geweest. Op fotografisch vlak dan toch, want ik probeer van elk moment te genieten. Het maakt me niet meer uit of ik naar huis ga met een goede foto.”

Halve wereld gezien

Stelselmatig bouwde Michiel zijn publiek op. Duizend volgers werden er tienduizend. “Er is niet één foto of één reis die het verschil heeft gemaakt. Het is een beetje een vicieuze cirkel: hoe meer ik reis, hoe beter mijn foto’s. En betere foto’s betekenen meer volgers en meer volgers betekent meer reizen.” Doorheen de jaren deed Michiel zo al opdrachten voor Alfa Romeo, AirBnb en TUI. Dat maakt dat hij op jonge leeftijd al de halve wereld heeft gezien: van de het noordelijkste visserseiland in Noorwegen tot de dichtbevolkte steden in China. “Mijn favoriete bestemming zijn de Faeröer Eilanden, waar ik ook al drie keer ben geweest. Het ruwe landschap in combinatie met de oneindige oceaan en het onvoorspelbare weer maken dat ik er enkele van mijn mooiste foto’s heb gemaakt. Zo ver hoef ik echter niet altijd te gaan. Ook Beringen heeft veel plekken die de moeite zijn. Ik denk al een tijdje om een fotoproject over mijn thuisstad te maken, maar goede dingen hebben tijd nodig.”