Met 173 km per uur door zone 70 POLITIE DOET RECORDMETING OP HEPPENSESTEENWEG BIRGER VANDAEL

14 juli 2018

02u37 0 Beringen Na een aantal klachten over racende voertuigen besloot de politiezone Beringen - Ham - Tessenderlo in te grijpen. Het resultaat van een nachtelijke controle was niet min: 57 hardrijders geverbaliseerd en een recordsnelheid van 173 km/uur gemeten.

De klachten hadden voornamelijk betrekking op de regio Beringen-Zuid. Aan de Kasteletsingel werden meermaals wagens gespot die zich in het Formule 1 - circuit waanden, terwijl de toegelaten snelheid 90 km/uur is. De politieploegen hielden hier tijdens de controle in de nacht van donderdag op vrijdag dan ook halt. Al snel bleken de klachten gegrond toen twee voertuigen elkaar voorbijstaken en het racewedstrijdje netjes op foto werd vastgelegd. Dit gebeurde rond 0.15 uur. De ene reed 144 km per uur, de andere 138 per uur.





De twee zullen naast een straf voor overmatige snelheid ook beboet worden voor het inhalen over de arceringen. Nog drie andere bestuurders werden donderdagnacht gepakt met een te hoge snelheid.





Snelheidsmaniak

De oppergaai haalde de politiezone echter binnen in Tessenderlo. Op de Heppensesteenweg, waar je 70 kilometer per uur mag rijden, werd een snelheidsmaniak gevat met 173 kilometer per uur. "De hoogste snelheid ooit gemeten in de politiezone", stelt hoofdinspecteur-motorrijder Joël De Smedt. Op die locatie werden amper zestien voertuigen gecontroleerd, maar de helft reed te snel. Naast de topsnelheid van 173 werden er ook wagens met 121 en 128 per uur gevat. Ze mogen zich allen aan een zware boete verwachten. "We hadden niet verwacht dat de buit hier zo indrukwekkend zou zijn, maar blijkbaar vlammen ze hier 's avonds en 's nachts goed door", licht korpschef Geert Wouters toe.





Controles opdrijven

Verder waren er in Beringen ook nog controles in de Zuidstraat en de Koolmijnlaan. Daar reden respectievelijk 10 op 24 bestuurders en 14 op 57 bestuurders te snel. In Tessenderlo reed op de Turnhoutsebaan bijna 1 op 5 (20 op 95) van de gecontroleerde voertuigen te snel. 57 voertuigen werden afgelopen nacht geverbaliseerd wegens een te hoge snelheid. "Een maand geleden controleerden we aan de Koerselsteenweg en toen reden 18 van 92 gecontroleerde bestuurders te snel, waarvan eentje 144 km per uur haalde. Na deze resultaten stellen we vast dat we de controles moeten opdrijven en ook 's avonds en 's nachts intensief op snelheid moeten controleren. Enkelen menen blijkbaar om dan aan controles te kunnen ontsnappen. Personen die dergelijke overtredingen maken, worden niet alleen beboet. Zij zullen ook gedagvaard worden en een bezoekje aan de politierechter mogen brengen."