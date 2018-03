Ménage à trois loopt uit in slagen 01 maart 2018

Een man van middelbare leeftijd had op 12 november 2017 de geniale ingeving om zijn minnares mee te nemen naar zijn vrouw in Beringen om een gesprek te hebben over de situatie. Dat liep helemaal verkeerd, want volgens de burgerlijke partij volgden slagen en verwondingen. "De situatie is al jaren hopeloos. De man duikt constant op en stopt nooit met belaging. Ik vraag absoluut contactverbod en een schadevergoeding van 703 euro provisioneel", aldus de advocaat van de burgerlijke partij. "Je zou voor minder een drankprobleem krijgen. Het koppel moet toch iets uitwerken voor de kinderen van 8 en 10 jaar. Qua straf kan ik me vinden in probatieuitstel", opperde de procureur. Vonnis op 7 maart. (BVDH)