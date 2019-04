Medewerkers Bike Valley in de wolken na werelduurrecord van Victor Campenaerts: “Onze strafste prestatie ooit” Birger Vandael

16 april 2019

22u17 1 Beringen Een 120-tal wielerliefhebbers verzamelden dinsdagavond in de hal van Bike Valley te Beringen om het uur van Victor Campenaerts op groot scherm te volgen. Hier ligt immers de lage snelheidswindtunnel waar hij uren aan testen spendeerde. Logisch dus, dat er om 19 uur luid werd geapplaudisseerd en een flesje champagne werd gekraakt.

Met enkele zelfgemaakte spandoeken met opschriften als ‘Go Victor Go’ en ‘Done in 60 min’, een grote klok en enkele wielertruitjes werd het gebeuren opgefleurd. Rode draad in de versiering: het snorretje, waarvoor de wielrenner bekend staat. Heel wat medewerkers van Bike Valley, het innovatiecentrum voor de wielerindustrie, hadden hun partner, kinderen en familieleden meegenomen. “De afgelopen maanden was Victor hier kind aan huis, we leven dus erg met hem mee”, stelt coördinator Bert Celis.

Beukeboom

Celis weet nog goed hoe het hele avontuur begon. “Toen de Nederlandse wielrenner Dion Beukeboom vorige zomer timmerde aan zijn eigen poging, werd duidelijk dat we hier tot veel in staat zijn. Ondanks een offday reed Beukeboom (een renner zonder noemenswaardig palmares, red.) de vijfde tijd ooit. Op die manier werd Victor getriggerd. We zeiden hem vaak met een kwinkslag: jij kan dit ook. En hij zag op zijn beurt tot wat we in staat zijn.”

Op deze plaats in Beringen heeft Campenaerts voornamelijk gewerkt aan een optimale fietspositie en het verbeteren van zijn aerodynamische weerstand en vermogen. Zo werd een speciale tijdrithelm gecreëerd en kreeg de renner een stuur waarin zijn armen perfect passen. Dat allemaal met dank aan de iets meer dan drie jaar oude windtunnel met een lengte van 50 meter en een maximale windsnelheid van 108 kilometer per uur.”

De afgelopen maanden viel het de mensen bij Bike Valley op hoe fanatiek Campenaerts met zijn poging bezig was. “Hij is echt het type dat ons ook motiveerde om tot het uiterste te gaan. Elke seconde telt voor hem en hij wil alles weten tot in detail”, stelt aerodynamicakenner Harm Ubbens. “Het was een eer om met zo’n kanjer te werken, want natuurlijk moet hij zelf nog steeds keihard trappen.”

Stoempen

In Bike Valley is elke amateur welkom om zich te laten testen. “Op dat vlak is het wielrennen fundamenteel veranderd ten opzichte van vroeger, toen alleen het ‘stoempen’ op de pedalen telde”, zegt Celis. “Toen Ridley (één van de oprichters van Bike Valley) het fietsenmerk van Eddy Merckx overnam, hebben we een lookalike in de stijl van Eddy in de windtunnel gezet. Had De Kannibaal destijds de mogelijkheden gehad die we nu hebben, was hij aan 57 kilometer geraakt.”

Na het succes van Campenaerts werd er geklonken op zijn geslaagde poging. “Dit verhoogt onze internationale bekendheid zonder twijfel”, glimlacht Celis. “Het is duidelijk dat onze windtunnel geschikt is om je voor te bereiden op een dergelijke prestatie. Nieuwe kandidaten informeren ons en ik sluit het niet uit dat pakweg Tom Dumoulin hier op een dag binnenwandelt.”

Bij Bike Valley zijn ze formeel: dit is de strafste prestatie die de windtunnel al opgeleverd heeft. “Op een kampioenschap zijn we afhankelijk van het parcours en de weersomstandigheden, dit is veel meer wetenschap. Daarom is het voor ons historisch dat dit wereldrecord verbroken is.”