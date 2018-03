Masterplan voor nieuwe locatie Watersnip 10 maart 2018

Het bezoekerscentrum De Watersnip krijgt mogelijk een nieuwe locatie. De provincie, stad en Natuurpunt laten hiervoor een masterplan opmaken. Aanleiding is de staat van het strandbadgebouw waar vandaag het bezoekerscentrum De Watersnip is gevestigd. Ook de erfpacht met ANB, deels gebruiker van een deel van het gebouw, is beeindigd. Op 21 december 2017 werd hierover een studiedag met alle partners, deskundigen en actoren uit het werkveld georganiseerd. Iedereen deelde de mening dat in de toekomst een nieuw onthaal- en bezoekerscentrum beter moet worden geïntegreerd in de natuur. Ook dient meer integratie gezocht met de andere functies en attracties in de directe omgeving zoals de speeltuin en uitkijktoren. Het bestaande strandbadgebouw is daarom op lange termijn geen geschikte locatie. De meest wenselijke locatie lijkt momenteel de site rond de uitkijktoren en speeltuin. In het kader van de samenwerkingsovereenkomst zal de Provincie Limburg een studiebureau aanstellen om dit voorstel verder uit te werken in een masterplan. De kosten voor opmaak van deze studie worden gedragen door de drie partijen. Beringen draagt 20.000 euro bij. In het najaar van 2018 dient het masterplan klaar te zijn. (BVDH)