Marokkaanse, Turkse en Vlaamse moeders samen op podium Forumtheater speelt opvoedingsproblemen in participatief theater Birger Vandael

21 november 2018

10u16 0 Beringen Donderdagmiddag en –avond vindt in De Horizon een participatief theater plaats. De stad Beringen bracht moeders van Marokkaanse, Turkse en Vlaamse afkomst samen. “Men focust vaak en graag op de verschillen, maar bij een thema als opvoeding blijkt dat alle moeders eigenlijk dezelfde dingen meemaken, ook al hebben ze een andere achtergrond”, vertelt Liesje Frison van Stad Beringen.

De stad Beringen was op zoek naar een methodiek om moeilijke thema’s (zoals radicalisering) bespreekbaar te maken. Zo kwamen ze uit bij vrouwen uit Molenbeek die hun voorstelling graag in Acli La Baracca kwamen brachten. Met 120 inschrijvingen was het een groot succes. Het initiatief van dit Forumtheater is hier eigenlijk een opvolgproject van.

Improvisatie

“Dit voorjaar zijn we vervolgens gestart met vrouwen uit Beringen zelf”, stelt Frison. “We deden een oproep in Beringen-Mijn, waar het theater ook wordt gespeeld, naar vrouwen die graag een keer op een podium wilden staan. Onder professionele begeleiding van Ingrid Dullens hebben ze de stiel geleerd. Dat was een heel traject en doorheen de maanden was er ook een komen en gaan van vrouwen. Het concept is eigenlijk dat de vrouwen vanuit hun eigen beleving en door gebruik van improvisatie moeilijke thema’s bespreekbaar maken.”

Het resultaat zijn een aantal sketches die aantonen dat moeders overal op dezelfde problemen botsen. “Zo tonen ze in één stukje aan dat het begrenzen van kinderen die bijvoorbeeld zeuren niet simpel is. Ze stellen daarbij eigenlijk de vraag aan het publiek: “Hoe zouden jullie dit aanpakken?” Zo kan er een gesprek ontstaan en wordt de afloop van de sketch eventueel zelfs aangepast.”

De voorstelling vindt plaats om 13 en 20 uur en is gratis voor iedereen. “We hopen dat veel mama’s (en papa’s), die om 13 uur hun kinderen op school afzetten, eventjes zullen passeren”, besluit Frison. Later zal de voorstelling ook nog worden gespeeld voor het stadsbestuur ten voordele van De Warmste Week.