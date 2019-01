Man in levensgevaar na steekpartij in Beringen Birger Vandael

05 januari 2019

Vanavond heeft zich een steekpartij afgespeeld in Beringen. Dat bevestigt commissaris Geert Wouters van de politie Beringen - Ham - Tessenderlo. “Omstreeks 18.15 uur vonden de feiten plaats. Dit gebeurde in de Stationsstraat. Het slachtoffer werd aangetroffen op de straat en met levensbedreigende verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. Over zijn huidige toestand is niets bekend. Eén verdachte werd gearresteerd en momenteel wordt hij ondervraagd.” Het is nog onduidelijk in welke sfeer de feiten zich afspeelden. Het gaat in elk geval niet om een horeca-aangelegenheid. Een sporenonderzoek loopt. De straat werd een tijdje afgesloten zodat de speurders het nodige werk konden doen.