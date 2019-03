Man die vriendin op salontafel gooide, moet haar schadevergoeding van ruim 4.000 euro BVDH

20 maart 2019

12u57 0 Beringen Op nieuwjaarsdag 2016 ging een 36-jarige Roemeen uit Beringen stevig door het lint in het huis van zijn negen jaar oudere vriendin in Heusden-Zolder. Tijdens de discussie gooide hij haar op de salontafel. Ze moest twee weken verder met een halskraag en heeft nog altijd last aan haar nek.

De vrouw probeerde de ruzie met de gsm te filmen, waarna de man de gsm uit haar handen trok en het toestel op de grond probeerde te vernietigen. Bij de daaropvolgende schermutseling raakte de vrouw gewond. Ze moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis en had onder meer last van haar wervelkolom. “Mijn cliënte is een vrouw van 1,50 meter, de man is 1,90 meter, je kan je dus wel voorstellen welke impact de feiten hebben gehad”, klonk het aan de kant van de burgerlijke partij. De man kreeg de opschorting van de straf, maar moet dus wel de schadevergoeding en de gerechtskosten betalen.