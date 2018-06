LimbU start wel als punt, (nog) niet als munt 28 juni 2018

De LimbU is de opvolger van de e-portemonnee, die in april werd afgesloten. "De lancering als elektronisch betaalmiddel werd uitgesteld tot het najaar omdat de Nationale Bank voordien nog een aantal zaken wil uitklaren," zegt schepen Gilbert Lambrechts (sp.a).





Ondertussen kun je wel al LimbU-punten sparen, want de e-portemonnee werd al omgevormd tot LimbU. "Vanaf nu zaterdag kun je ook weer deelnemen aan verdienacties van de stad Beringen. LimbU uitgeven kan voorlopig alleen via acties van limburg.net of via de aankoop van geschenkbonnen in de toeristische dienst. Registreer je op www.mijnlimbu.be en werk samen met ons aan een mooier en warmer LimbUrg", besluit Lambrechts. (BVDH)