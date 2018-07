Lijst Burgemeester klaar voor verkiezingen 04 juli 2018

LIjst Burgemeester heeft dit weekend in het zaaltje achter de Voorzorg in Beringen-Centrum het eerste voorstel van het ontwerpprogramma toegelicht. Dat gebeurde door de burgemeester en schepenen elk naargelang zijn of haar beleidsdomein. Een deel van de kandidaten werden dan voorgesteld door voorzitter Yilmaz Abdulkadir. Hij was heel fier op zijn ploeg, die zo goed als volledig is samengesteld. Opvallend is de aanwezigheid van talrijke jonge tot zeer jonge kandidaten. Nadien gaf Daan Deckers nog een uiteenzetting over de verkiezingswetgeving en verder was er de gelegenheid de nodige kennis op te doen rond de sociale media. "Eerst nog de verdiende vakantie om daarna een sterke campagne te voeren met het doel een zeer goed resultaat te behalen", oppert de partij zelfverzekerd. (BVDH)