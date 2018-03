Licht gaat uurtje uit 22 maart 2018

De openbare verlichting in Beringen wordt zaterdag om 20.30 uur gedoofd in het kader van Earth Hour, een organisatie van het WWF. Bedoeling is om in steden wereldwijd de verlichting symbolisch te doven gedurende een uur, om zo aandacht te vragen voor de klimaatverandering. (BVDH)