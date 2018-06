Lezing rond meertaligheid 19 juni 2018

In Beringen kan je morgen twee lezingen over meertaligheid bijwonen. "Professor dr. Orhan Agirdag van de KU Leuven zal verduidelijken wat de kansen van meertaligheid zijn voor gezinnen en scholen", zegt schepen van Welzijn en Educatie Thomas Vints (CD&V). De lezing staat open voor ouders én aanstaande ouders uit meertalige gezinnen, leerkrachten en andere professionals voor wie meertalig opvoeden en leren een dagelijkse realiteit is. De eerste lezing vindt plaats om 15 uur in de jongerenruimte van de Faith-moskee, de tweede om 20 uur in de stedelijke bibliotheek. Deelnemen is gratis, maar inschrijven is wel verplicht. Dat kan via mieke.smolders@beringen.be. (BVDH)