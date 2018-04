Lezing Johan Swinnen over (het overwinnen van) kanker 18 april 2018

02u41 0

Volgende week dinsdag op 24 april geeft professor en kankeronderzoeker Johan Swinnen een lezing over kanker. De ziekte kwam zes jaar geleden heel dicht bij hem toen zijn zoon Pieter een hersentumor bleek te hebben. Johan beloofde om van Leuven naar Compostella te lopen als zijn zoon zou overleven. En zo geschiedde afgelopen zomer. Met meer dan 850 brieven van en voor kankerpatiënten in zijn rugzak stak hij zo een hart onder de riem van velen. In de bib brengt Johan zijn verhaal. "Zijn voordracht inspireert en brengt hoop. Zoals Johan zegt: als we echt willen, kunnen we veel bereiken en van kanker een controleerbare ziekte maken", kondigt schepen van de Bibliotheek Dave Schops (sp.a) aan. De gratis lezing start om 20 uur. Er wordt gevraagd vooraf in te schrijven via 011/45.08.10 of





bibliotheek@beringen.be. (BVDH)