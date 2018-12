Leerkrachten netwerken in een F1-auto in Beringen Birger Vandael

05 december 2018

16u44 0 Beringen In het Spectrumcollege Bovenbouw VTI werd een speciale CNC-leerkrachtenconferentie georganiseerd. Een hele dag lang namen bijna 100 leerkrachten mee aan deze bijeenkomst, die als bedoeling had om leerkrachten weer bij te scholen naar de nieuwste technieken. Opvallend was de plotse aanwezigheid van een F1-wagen.

In totaal waren er drie racewagens aanwezig. Ten eerste was er een echte HAAS F1-auto van de Deen Kevin Magnussen, die negende eindigde in de Formule 1 2018. Ten tweede was er ook de wagen van het Punch Powertrain Solar Team van de universiteit van Leuven, die nog pas in Chili de overwinning behaald hebben. Ten derde was er de elektrisch aangedreven Go-Cart, ontwikkeld door de leerlingen van het Spectrumcollege zelf.

Op het programma stonden verder onder meer vier workshops en groepsdiscussies over de aanpak van stages, de samenwerking met plaatselijke bedrijven en misvattingen over het technisch onderwijs. “Daar kwam duidelijk uit de bus dat het onderwijs in de metaalsector een deel financiële en inhoudelijke steun vanuit de metaalsector mist”, onderstreept organisator van de conferentie Jaak Nouwen. Er waren ook enkele vertegenwoordigers aanwezig van moderne producten uit de wereld van computergestuurde bewerkingsmachines. ’s Avonds werden de leerkrachten ten slotte ontvangen bij de firma ZF Windpower in Lommel.

Ook bij de leerlingen was de bezichtiging van de F1-auto een hoogtepunt. “Deze wagen is de hele wereld rond geweest en alle onderdelen zijn rechtstreeks of onrechtstreeks op dezelfde machines als bij ons in de praktijk gemaakt”, zegt Helder Elen. “De zonnepaneelwagen was ook speciaal om te kunnen zien van dichtbij”, besluit Senne de Paepe.