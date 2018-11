KUU wint Limburgse innovatie-award Birger Vandael

19 november 2018

Het Beringse KUU heeft de Limburgse innovatie-award gewonnen. KUU is ontstaan uit het ambachtelijke blauwbessenbedrijf Blueberry Fields, dat al twintig jaar bestaat. Het richt zich op het bedenken, ontwikkelen en vermarkten van nieuwe artisanale producten zoals de KUU-tube en de KUU-special drinks. Met dit eerste product won het nu de innovatie-award in de categorie ‘food’. KUU-tube is een soort jam die in aluminium busjes wordt verpakt. Het wordt onder meer op toastjes, taarten en pannenkoeken gedaan. De prijs werd uitgereikt op de horeca-expo in Gent. Vorig jaar won het ook al de award voor landbouw.