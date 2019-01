Krokusvakantie vol activiteiten BVDH

31 januari 2019

De gemeentelijke dienst Jeugd en Sport wil ervoor zorgen dat niemand zich tijdens de Krokusvakantiebegin maart zal vervelen. Voor de kleuters staat een workshop knutselen op het programma, in samenwerking met De Watersnip. Voor de lekkerbekken onder hen is er een heuse kookworkshop. Voor leerlingen uit de lagere school is er een escape-room, een filmnamiddag en een potje botsvoetbal. Op woensdag 6 maart wordt ook de Flitsende Fluo Fuif georganiseerd in jeugdhuis Club 9. Vrijdag 8 maart wordt de week afgesloten met een bezoekje aan Kinderstad in Lommmel. Voor het volledige overzicht van alle KIA-activiteiten en meer info over de inschrijvingsprocedure: www.jeugdinberingen.be of T 011 43 02 30.