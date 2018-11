Kraker veroorzaakt brand in leegstaand appartementsgebouw Toon Royackers

20 november 2018

16u42 0 Beringen Aan de Koolmijnlaan in Beringen-Mijn is dinsdagmiddag omstreeks 13.25 uur brand uitgebroken in een leegstaand appartementsgebouw. Het pand wordt al een tijdje bewoond door krakers. Daarom werd aanvankelijk gevreesd dat er nog iemand in het gebouw aanwezig kon zijn.

Gelukkig kon de brandweer echter geen slachtoffers vinden. Het vuur binnen raakte bovendien snel geblust. Binnen troffen de hulpdiensten wel spullen aan van een bewoner, zoals een matras. Alles wijst er op dat het vuur door een onhandige kraker veroorzaakt werd die het dinsdag even te koud had. De politie sloot het gebouw voorlopig opnieuw af. Het pand is sowieso bestemd voor de afbraak.