Koersel krijgt multifunctioneel ontmoetingscentrum Birger Vandael

19 april 2019

10u53 0 Beringen Deze zomer wordt er gestart met de bouw van een nieuw ontmoetingscentrum in Koersel. Deze nieuwbouw komt in de Klarinetstraat op het ‘Academiepark’ achter het bestaande gebouw van de Academie. Tot het project behoren verder ook omgevings- en verbouwingswerken in de Academie. “We verwachten dat het project gerealiseerd zal zijn tegen het najaar van 2020,” laat schepen van patrimoniumbeheer Patrick Witters (CD&V) weten.

In het nieuwe ontmoetingscentrum komt een grote zaal die is voorzien op een 400-tal personen en wordt uitgerust met een vast podium en beperkte theatertechnieken. De polyvalente zaal is voorzien op een 100-tal personen. Beide zalen zijn voorzien van de nodige akoestische maatregelen en uitgerust met een koelcel, toog en een projectiescherm. Een grote industriële keuken om workshops en lessen te organiseren, geeft goede toegang tot beide zalen, waardoor deze ook ingezet kan worden voor eetfestijnen.

Ook voor zakelijke aangelegenheden is er plaats in de nieuwbouw. Onder het podium van de grote zaal bevindt zich een vergaderzaal uitgerust met projectiescherm. Deze ruimte is met een plooiwand verdeelbaar in twee delen waardoor deze ruimte ook als kleedkamer kan dienen voor artiesten. In functie van de toegankelijkheid is de gelijkvloerse verdieping als het podium en de vergaderruimte onder het podium met een lift bereikbaar.

Samengevat kan het ontmoetingscentrum dus zowel dienst doen voor eetfestijnen en workshops, als voor voorstellingen en verenigingen. Door in te zetten op isolatie en luchtdichtheid, verwarming via hoogrendementsketels en zonnepanelen, wordt gedeeltelijk voldaan aan het eigen elektriciteitsgebruik.

Omgeving aangepakt

Naast de bouwwerken zal ook de nabije omgeving worden aangepakt om de bereikbaarheid naar het ontmoetingscentrum te garanderen. Deze werken omvatten onder meer het aanleggen van de toegangsweg, het verleggen van de buurtweg, het voorzien van de nodige infiltratiemogelijkheden voor regenwater en het creëren van parkeergelegenheid. Op de open ruimte voor het ontmoetingscentrum wordt een amfitheater gemaakt wat de ontmoetingsruimte van binnen doortrekt naar buiten.

4.321.000 euro

De Academie wordt toegankelijk gemaakt door het voorzien van een nieuwe inkom met lift en trappenhal aan de achterzijde van het gebouw ter hoogte van de inkom van de nieuwe COR. Verder zal de kelder ook ter hoogte van de garages aan de zijde van de Harpstraat door middel van een trap en hellende vlak toegankelijk worden gemaakt. De vergunning voor het ontmoetingscentrum werd reeds goedgekeurd door het schepencollege. Voor het project is een budget voorzien van 4.321.000 euro.