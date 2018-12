Koersel Kerst op 22 en 23 december Birger Vandael

14 december 2018

14u20 0 Beringen In het weekend van zaterdag 22 en zondag 23 december kan je jouw kerstmuts weer bovenhalen voor ‘Koersel Kerst’. Met een gezellig kerstdorp en een levende kerststal kom je helemaal in de juiste sfeer voor de feestdagen.

Zaterdag opent het kerstdorp op 17 uur. De jongsten kunnen zich in het kinderkerstdorp vermaken. Er is ook een kerstshow en een spidertoren voor de avontuurlijke geesten onder de jongste generatie. Dominique Akoestisch zorgt met een gitaar voor gezelligheid en tussen 22.30 en 24 uur neemt de coverband Ritm Stix over. Zondag vanaf 14 uur zorgen dezelfde ingrediënten voor een prachtige middag. Daarbij zal er ook een levende kerststal zijn en komt niemand minder dan de Kerstman op bezoek en dit van 14.30 tot 16.30 uur en van 17.00 tot 19.00 uur. Hij parkeert zijn slee in het kinderkerstdorp en brengt voor elk kind iets lekkers mee. De muzikale inkleding is om van te snoepen en wordt gebracht door Sweet Candy in de namiddag en The Amazing Flowers van 21.00 tot 22.30 uur.

“Neem vrienden en familie bij hun kraag en zak af naar het winterse kerstdorp. Heerlijke dennengeur, feeërieke verlichting en smakelijke eetstanden. Enkele ouderwetse attracties zorgen voor een nostalgisch tintje. Bij de vele marktkraampjes vind je ongetwijfeld dat originele kerstcadeau,” aldus schepen van toerisme Gilbert Lambrechts (sp.a).