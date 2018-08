Kleuterjuf en MFL-boegbeeld kiest voor CD&V 31 augustus 2018

CD&V Beringen versterkt de rangen met Jessica Mantoni. Zij raakte vooral bekend als boegbeeld van de campagne voor Music for Life van Studio Brussel in 2015. Toen zette ze zich in voor vzw DOMO. Sinds 2010 werkt ze in Beringen als kleuterjuf en ziet ze dagelijks wat er leeft bij jonge ouders en kleine kinderen. De laatste vijf jaar staat ze in de klas bij Vrije Basisschool De Beerring in Beringen en tijdens de weekends kan je haar vinden in restaurant Come a Casa in Beverlo. Jessica heeft een groot engagement voor Beringen. Ze richtte ook haar eigen vzw op: voor elkhaar. Deze vzw zet zich in voor mensen met alopecia, de aandoening waar Jessica zelf aan lijdt. Logischerwijze staan welzijn en gezondheid hoog op haar prioriteitenlijstje. "De toekomst van Beringen zit vandaag op de schoolbanken", stelt Jessica. "Ik wil hen dan ook laten opgroeien in een veilig Beringen waar ze voldoende kansen krijgen om zich te ontplooien en te groeien. Het vrijetijdsaanbod voor de allerkleinsten is echter beperkt. Dit wil ik verder uitbreiden en mee ondersteunen. Waarom creëren we bijvoorbeeld geen sprookjes- of verhalenbos in Beringen?" Lijsttrekker Thomas Vints is zeer tevreden met de komst van Jessica. "Jessica is een echte powerlady met het hart op de juiste plaats. Ze krijgt energie van haar job in de horeca. Onder de mensen, daar kan je haar vinden."





(BVDH/MMM)