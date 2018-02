Kinderen baas tijdens 'Hieperdebieb' 20 februari 2018

Op woensdag 28 maart tussen 13 en 16.30 uur zijn kinderen baas in de bibliotheek van Beringen. Iedereen tussen 3 en 15 jaar kan zich een hele namiddag uitleven tijdens 'Hieperdebieb'. Je kan kennismaken met Bee-bots, je eigen robotje ontwerpen, luisteren naar een poppenkastverhaal, je laten schminken, jouw foto op een boekencover laten plaatsen met green screen, een toffe bladwijzer maken met eigen handlettering. Inschrijven is verplicht via bibliotheek@beringen.be, deelname is gratis. (BVDH)