Kind ziet vader cannabisplantage onderhouden 29 juni 2018

Een 43-jarige Amsterdammer krijgt een celstraf van twintig maanden met uitstel voor de teelt en de verkoop van cannabis in Beringen. Een kind van nog geen twaalf jaar leefde bij de man en kon alles dus aanschouwen. De Amsterdammer dealde tussen 1 maart en 14 juni 2017 in Beringen. In totaal bevatte de plantage circa 1.250 planten in verscheidene ruimten.





Naast de gevangenisstraf krijgt de man ook een boete van 8.000 euro, waarvan hij 800 euro effectief dient te betalen. Zijn BMW 318 werd verbeurdverklaard, evenals het vermogensvoordeel van 1.500 euro.





Aan Infrax, het netbedrijf voor elektriciteit, moet de man ook nog eens 9.068,65 euro betalen. Momenteel zit de Nederlander in de gevangenis van Hasselt. (BVDH)