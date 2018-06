Kijkdag bij openbare gebouwen 01 juni 2018

03u00 0

De komende jaren zullen er in Beringen -Mijn meerdere gebouwen vrijkomen die in eigendom zijn van de stad. Op korte termijn is dat het geval voor het administratief centrum, basisschool De Horizon en het Eeuwfeestgebouw. "Het bestuur prefereert een invulling met organisaties uit de non-profitsector die een socio-economische meerwaarde kunnen betekenen. Dit kan zowel op buurt-, lokaal of regionaal niveau. "Wij zijn ervan overtuigd dat de huisvesting van verschillende partners op dergelijke sites een versterkend effect heeft tussen organisaties onderling. Daarnaast worden ook meerwaarden beoogd zoals toegankelijkheid en herkenbaarheid van de gebouwen", aldus schepen Thomas Vints (CD&V). Op 5 juni organiseert de stad een kijkdag om potentiële overnemers te informeren. "We zullen duidelijkheid brengen over de visie achter de herinvulling van de gebouwen. Uiteraard is er ook de mogelijkheid om de gebouwen te bezoeken en hun structuur, technieken en mogelijkheden te leren kennen," laat burgemeester Maurice Webers (sp.a) weten.