Ketnet-ster gaat voluit voor VOLUIT MARIEKE MEELBERGHS (31) KOMT OP VOOR NIEUWE PARTIJ BIRGER VANDAEL

22 augustus 2018

02u46 0 Beringen De nieuwe partij VOLUIT heeft Marieke Meelberghs (31) toegevoegd aan haar lijst. Meelberghs was in het verleden Miss Limburg en speelde op Ketnet de rol van Mellanie in Galaxy Park. "Als jonge moeder van twee zoontjes word ik dagelijks geconfronteerd met wat er bij de Beringenaar leeft", verklaart ze haar keuze.

Meelberghs groeide op in het centrum van Beringen. Ze ging in Koersel naar de muziekles, volgde piano en tekenacademie in Beringen en ging naar de balletschool in Beringen-Mijn. Zo kent ze de stad inmiddels op haar duimpje. In 2011 werd ze Miss Limburg en deed ze dus mee aan de finale van Miss België. Nadat ze haar studies Criminologie aan de KUL afrondde, werd ze bekend bij de jeugd als Mellanie. Vandaag is Meelberghs bediende bij een groot advocatenkantoor in Beringen.





Al in haar periode als miss kreeg Meelberghs de vraag van lokale partijen om op de lijst te staan.





"Studio 100 wou echter dat we zo neutraal mogelijk bleven, maar mijn interesse is daar wel ontstaan. Nu ik als jonge mama helemaal zelf op mijn benen sta, leer ik vanuit mijn eigen ervaring. Zo ondervond ik hoe moeilijk het is kinderopvang te vinden. Ook met de problematiek van het aanmeldingssysteem voor scholen werd ik geconfronteerd."





Partij bekendheid geven

"Andere thema's die me bezighouden, zijn de slechte staat van bepaalde fietspaden, het roekeloos rijgedrag van sommige chauffeurs en het probleem van sluikstorten en zwerfvuil. Toen ik hoorde over de lijst VOLUIT, hun participatieve aanpak en de doelstelling om puur lokaal te werken, was ik overtuigd. Ik wil luisteren naar de Beringenaren en zo een gericht beleid uitstippelen. De gemeenteraad zou mooi zijn, maar ik ben nog jong en heb tijd. De partij nu bekend maken, is mijn grootste doel."





Miss Sympathie

Lijsttrekkers Tijs Lemmens en An Moons zijn uiteraard erg tevreden met hun aanwinst. "Marieke is een sterke en sociaal geëngageerde vrouw met een veelzijdig profiel, die zich voluit wil inzetten voor Beringen en haar inwoners. Het zijn haar eerste stappen in de politiek en dat zorgt voor een frisse wind in onze beweging", stelt Lemmens. "Voor velen is ze een vertrouwd gezicht en zal ze een toegankelijk aanspreekpunt en klakbord zijn. De ervaring en communicatieve vaardigheden die ze opbouwde in de mediasector zal haar als jong en beloftevol politica zeker van pas komen. Het feit dat ze bij de Miss België-verkiezing door haar medekandidates bekroond werd als 'Miss Sympathie' bewijst bovendien dat ze niet alleen over een grote uitstraling beschikt, maar eveneens zeer sociaal is."