Kerstvakantie vol winterpret BVDH

26 november 2018

15u46 0 Beringen In Beringen kan je tijdens de kerstvakantie weer deelnemen aan leuke KIA-activiteiten. Geef verveling geen kans en schrijf je als de bliksem in voor deze toffe activiteiten op www.beringen.be/jeugd vanaf zaterdag 1 december om 10.00 uur.

Tijdens de eerste week kan je op donderdag 27 en vrijdag 28 december in de sporthal van Beverlo terecht voor de derde editie van Kerstfun. “Elke dag van 10.00 tot 18.00 uur voorzien we een heleboel speelplezier voor iedereen met springkastelen, workshops, laserschieten,… In het kerstcafé kunnen de ouders een hapje en een drankje nuttigen”, zegt schepen van Vrije Tijd Dave Schops (sp.a). Tijdens de tweede week kan je kiezen tussen verschillende activiteiten. De kinderen van het lager onderwijs gaan schaatsen en nadien springen in het trampolinepark Jumpsquare. Ook op de agenda staan: knutselen, sporten (in de sporthal), spelletjes spelen, een uitstap naar de binnenspeeltuin en een activiteit bowlen. De tieners gaan naar Winterland waar ze het huis van de Kerstman kunnen bezoeken. Een overdekte ijspiste, een reuzenrad en andere attracties zorgen er ongetwijfeld voor ongekende winterambiance. De kleutertjes kunnen zich uitleven in de sporthal en nadien verder ravotten in de binnenspeeltuin Tarzan & Jane.