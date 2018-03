Kerkplein krijgt laadpaal 15 maart 2018

Ook op het Kerkplein in Koersel staat tegenwoordig een laadpaal voor elektrische voertuigen. Deze bevindt zich naast de mindervalidenparkeerplaats vlak bij de rotonde in het centrum en kan gelijktijdig twee voertuigen laden. Recent werden ook op be-MINE en op het kerkplein in Paal al laadpalen geplaatst. "In de toekomst komen er ook nog in Beverlo aan de kerk, in Koersel aan de sporthal, aan de Paalse Plas en aan de tennis in Paal. De laadpaal in Beringen-centrum, in de buurt van de Markt, zal pas geplaatst worden bij de herinrichting van het marktplein", besluit Jean Vanhees (CD&V), schepen van Verkeer. (BVDH)