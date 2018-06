KBC Industrial Night Run strikt Hans van Alphen 12 juni 2018

Op zaterdag 20 oktober vindt de vierde editie van het loopevent KBC Industrial Night Run plaats aan Be-mine Beringen. Voormalig meerkamper en olympiër Hans Van Alphen wordt het uithangbord.





Van Alphen werd vierde op de tienkamp tijdens de Olympische Spelen van Londen in 2012. In 2016 zette hij een punt achter zijn carrière en startte hij met 'Beweeg meer', dat zich richt op het persoonlijk begeleiden van sporters. "Hij kwam zelf bij ons aankloppen met het oog op het loopevent", vertelt Stefan Vranckx van de organisatie. "Van Alphen ziet deze loopwedstrijd als het ideale doel voor een sporter of sportief bedrijf om naar toe te werken. Op 6 oktober komt hij een eerste keer langs om een gratis training te geven aan de eerste 500 ingeschreven deelnemers. Op de dag van het event gebruikt hij zijn ervaring om bedrijven te begeleiden."





De loopwedstrijd, die naar goede gewoonte wordt afgelegd in fluo kledij, staat bekend om haar jaarlijkse nieuwigheden. Ook dit jaar heeft de organisatie weer wat nieuws bedacht: "Het parcours wordt aangepast en er zijn meer wandelafstanden. Onder aan de berg komen foodtrucks, boven aan een apres-skihut", vertelt Stefan Vranckx. Verder maakt de organisatie voor het eerst gebruik van een trajectcontrole over een afstand van dertig meter en live tracking met 7 meetpunten. Deze vrijdag starten de inschrijvingen op www.kbcnightrun.be. (BVDH)