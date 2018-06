Kansarmoede in Beringen daalt 16 juni 2018

Volgens een berekening van Kind en Gezin daalt het aantal kinderen dat in een kansarm gezin opgroeit met 1% in Beringen. 14,47 % wordt geboren in een kansarm gezin, tegenover 15,52 % vorig jaar. Daarmee wordt de Vlaamse trend niet gevolgd, want in het Vlaams Gewest steeg de index met 0,94 procentpunten naar 13,76%. "De cijfers zijn nog hoog", geeft schepen van Welzijn Thomas Vints (CD&V) toe. "Maar de daling - tegen de trend in - bewijst wel dat aanpak van kinderarmoede in onze stad effect heeft. Samen met een netwerk van partners gaan we actief op zoek naar ondersteuning op maat van elk gezin. Hierin hebben we een belangrijke regierol en steunen we projecten die het verschil maken voor kwetsbare gezinnen." Vints wijst met de aanpak onder meer naar de opvoedingsondersteuning en taalstimulering aan huis en de samenwerking tussen OCMW en Dyzo. (BVDH)