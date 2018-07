Jong N-VA wil Nederlandstalige campagnes 12 juli 2018

Niet toevallig op de Vlaamse feestdag lanceerde Jong N-VA Beringen gisteren het voorstel om louter in het Nederlands campagne te voeren met het oog op de verkiezingen.





"Ook de gemeenteraadsverkiezingen en de manier van campagnevoeren behoort ondertussen tot het cultureel erfgoed", stelt gemeenteraadslid Wesley Jeunen. "Meer en meer valt echter op dat gemeenschappen binnen onze stad in een andere taal dan het Nederlands worden aangesproken. Dit gebeurt zowel in gedrukt campagnemateriaal als op sociale media. Een deel van het politieke debat wordt dus onmogelijk gemaakt voor kandidaten die deze andere talen niet machtig zijn." Volgens de partij kan de Vlaamse taal ook bij de verkiezingen iedereen verbinden. "Het migratiebeleid van de vorige generaties heeft ons voor een stuk uit elkaar gedreven."





Vanuit groene hoek kwam er meteen kritiek op N-VA: "Ik voer campagne in alle talen die ik machtig ben, omdat ik geloof in de diversiteit die onze samenleving rijk is, ondanks N-VA", reageerde Irfan Oztas. (BVDH)