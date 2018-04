Jong N-VA ruimt zwerfvuil op 09 april 2018

02u38 0 Beringen Jong N-VA Beringen heeft dit weekend de omgeving van de Paalse Plas uitgekamd, op zoek naar mogelijk zwerfvuil.

"Elke jaar steekt Jong N-VA de handen uit de mouwen en ruimen we de bermen van een bepaalde buurt in onze gemeente", zegt voorzitter Wouter Vandermeeren. "Zo vragen we aandacht voor de problematiek. Voor onze afdeling van de N-VA is het bestrijden van zwerfvuil een echte prioriteit. Beringen neemt dit jaar helaas niet deel aan de Limburgse straat.net-actie omdat er op de milieudienst één werkkracht minder is. Toch zal ons dat niet tegenhouden", zei gemeenteraadslid Wesley Jeunen. "Sensibiliseren begint bij de jeugd. Vuilnis niet langs de weg laten slingeren, is een kwestie van gezond verstand." De jongeren kregen ook dit jaar de hulp van mandatarissen en bestuursleden van N-VA Beringen, onder wie Kamerlid en lijsttrekker Werner Janssen.





(MMM)