Jeugdhuis Club 9 nodigt nieuwe burgemeester uit Birger Vandael

08 november 2018

14u14 1 Beringen Op zaterdag 24 november is het de Dag van de Jeugdhuizen. Van deze gelegenheid wil jeugdhuis Club 9 vzw uit Koersel-Beringen gebruik maken om het toekomstige gemeentebestuur beter te leren kennen. Toekomstig burgemeester Thomas Vints (CD&V) liet al weten zelf de bel te komen luiden waarmee de bijhorende beursfuif zal openen.

Jeugdhuisvoorzitter Brent Broekmans erkent dat de stad Beringen een belangrijke partner is. “Dat is bijvoorbeeld op vlak van infrastructuur, financiële middelen en het lokaal jeugdbeleid. Wij trappen de samenwerking met het nieuwe stadsbestuur graag af met een positieve noot. Daarom nodigden we aanstaande burgemeester Vints samen met de rest van zijn ploeg uit om even kennis te komen maken met onze werking en vrijwilligersploeg.”

Op de Dag van de Jeugdhuizen organiseert Club 9 ’s avonds in hun lokaal in de Pastorijstraat vanaf 21 uur een beursfuif, waar het drankverbruik de drankprijs bepaalt. Als er bijvoorbeeld veel cola gedronken wordt, stijgt de prijs van cola en dalen de andere drankprijzen. Periodieke beurscrashes zwepen de boel nog extra op. Op een groot scherm kan de bezoeker de beursgang volgen. Op die manier hopen Club 9 en Thomas Vints vertrokken te zijn voor een mooie samenwerking van (minstens) zes jaar.