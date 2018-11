International Games Day in bib BVDH

17u42 0 Beringen Op zaterdag 10 november is het International Games Day. Na het succesvolle evenement in de bibliotheek van Aalst vorig jaar, zetten JCI Beringen *West-Limburg, Bibliotheek Beringen en de stad Beringen hun schouders onder een nieuwe editie.

Duizenden bezoekers uit meer dan 50 landen zakken jaarlijks af naar één van de vele “International Games Day”-evenementen. “Op 10 november wordt in de bib van 10 tot 13 uur een gratis open speeldag georganiseerd waar tal van familie- en bordspellen te spelen zijn en je eigen favoriete spellen eveneens welkom zijn”, zegt schepen van Bibliotheek Dave Schops (sp.a). “Tafels, spelexperts, spelontwikkelaars, spelhandelaars en spelliefhebbers, ze zijn allemaal aanwezig”, kondigt voorzitter van JCI Beringen Chrissy Braet aan. Samen met jou toveren de vrijwilligers van JCI de Bib in Beringen van kop tot teen om tot een spelparadijs voor sporadische spelers, liefhebbers en fanaten van elke leeftijd van eender waar! Wees welkom en speel mee met oude én nieuwe bekenden! Deelnemen is gratis!”