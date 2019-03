Interactief Beringen maakt zich zorgen om veiligheid Beringse moskeeën BVDH

21 maart 2019

13u32 1 Beringen De lokale partij Interactief Beringen maakt zich ernstig zorgen om de veiligheid in de Beringse moskeeën. “Ten gevolgde van de aanslag op de twee moskeeën in Nieuw-Zeeland heerst er een buitengewoon angstgevoel bij onze moslims”, vertelt Kenan Ayaz, die namens de partij een verzoekschrift binnenbracht.

Volgens Ayaz heeft men in Beringen wel degelijk schrik voor een soortgelijke aanslag tijdens een vrijdaggebed. “De gevolgen hiervan zouden desastreus zijn. Daarom vragen we namens de Beringse moslims of er al contact is opgenomen met de moskeebesturen en of er al een werkgroep is opgericht om de veiligheid van de moskeegangers te garanderen. Daarnaast willen we ook weten of er reeds concrete acties zijn genomen of genomen zullen worden.” Burgemeester Thomas Vints (CD&V) bevestigt dat de politie in de omgeving van alle moskeeën extra attent is. “Van een verhoogde dreiging is er evenwel geen sprake.”

Burgemeester Vints bracht samen met schepen Hilal Yalçin, Yasin Gül (CD&V Heusden-Zolder) reeds een bezoek aan de de Faith moskee van Beringen. “Dit soort initiatieven kunnen we alleen maar toejuichen”, zegt Ayaz. “We vragen ons wel af of de coalitiepartners op de hoogte waren van dit bezoek.” Vints geeft aan dat het bezoek op eigen initiatief gebeurde. “Ik wil als burgemeester weten wat er leeft.”