Inspectie positief over OCMW 27 maart 2018

De inspectiediensten van de hogere overheden hebben het OCMW van Beringen grondig gecontroleerd . "Metfierheid mogen we stellen dat onze dienst deze inspectie met glans doorstaan heeft", aldus OCMW-voorzitter Hilal Yalçin (CD&V). "Onze medewerkers staan dagelijks paraat om de Beringenaar op de best mogelijke manier verder te helpen. Dit is een stimulans om ook in de toekomst verder op de juiste wijze en met dezelfde inzet en overtuiging ten dienste te staan van onze inwoners." (BVDH)