Infoavond voor mantelzorgers BVDH

15 februari 2019

Op woensdag 20 februari om 19 uur organiseert de stad Beringen een infoavond voor mantelzorgers in WZC Sporenpark. “Als mantelzorger sta je er niet alleen voor,” zegt burgemeester Thomas Vints (CD&V). “Waar halen mantelzorgers de kracht, de gedrevenheid om voor een ander te zorgen? Mantelzorg is vaak zwaar en niet vanzelfsprekend. Ze nemen de zorg op voor mensen uit liefde en sympathie, zonder daar iets voor in de plaats terug te krijgen.” Daarom willen stad Beringen en het Beringse amateurgezelschap ‘Mals Vlees’ de Beringse mantelzorgers graag ondersteunen met een infoavond. Tijdens deze infoavond kom je meer te weten waar je deze steun en informatie kan vinden. Ook expert Anne Dedry en directeur van het woonzorgcentrum Carlo Steegmans komen aan het woord.