Info-avond over bouw Bionerga: "Geloof goednieuwsshow niet" 25 april 2018

02u45 0 Beringen Groen Tessenderlo organiseerde in De Griffel een infomoment omtrent de afvalverbrandingsoven Bionerga aan bedrijventerrein Ravenshout. Een gevoelig thema, zo loopt er momenteel ook een verzoekschrift tot schorsing van de bouwvergunning. Een dertigtal aanwezigen hoorde hoe men ook in de buurgemeente van Beringen, waar de oven staat, tegen de bouw is.

Hoewel de afvalverbrandingsoven op het grondgebied van Tervant (Beringen) ligt, bekommerde het nieuwe Groen Tessenderlo zich vrij snel om de bouw, die momenteel bezig is. "We voelden op sociale media dat er veel mensen waren met vragen en dat er nood was aan informatie. De gemeentegrens houdt volgens ons de uitstoot niet tegen", aldus voorzitter Camps. Ronald Vanuytrecht van Groen haalde aan waar de pijnpunten van de oven liggen: "De overlast en de overcapaciteit, want de 200.000 ton aan huishoudelijke afval is er niet." Actiecomité Leefbaar Tervant, dat al sinds 2013 tegen de oven vecht, werd vertegenwoordigd door Peter Houdmeyers. "Wij maken ons zorgen om het gehucht, dat stilaan ingesloten raakt door industrie. Onze gezondheid is onze grootste bezorgdheid. Nieuwe ovens hebben moderne filtertechnieken, dat lost echter niet alles op. Bij storingen mag trouwens een halve dag lang alles de lucht in. Kortom: de hele goednieuwsshow die zulke bedrijven altijd vertellen, zijn niet de realiteit", probeerde hij de Looienaars te overtuigen.





Momenteel ligt er bij de Raad van State een verzoekschrift van Leefbaar Tervant tot schorsing van de bouwvergunning.