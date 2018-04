Individuele aanbiedingsplaatsen voor afval in wijk Steenveld 21 april 2018

De stad Beringen zet met tal van acties in op de strijd tegen sluikstort en zwerfvuil. En ook vanuit het buurtwerk is hier aandacht voor. In de wijk Steenveld wordt elke pijpenkop voorzien van individuele afvalaanbiedingsplaatsen. Daardoor kunnen de bewoners ook veel gerichter geïnformeerd en gesensibiliseerd worden over het correct aanbieden van afval.





Mensen zijn zich niet altijd bewust van wat ze verkeerd doen. Vooral bij pmd-afval is er nog onduidelijkheid. Gericht informeren helpt mensen bij het recycleerbeleid. (BVDH)