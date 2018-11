Inbrekers laten krijttekeningen achter in Koersel Toon Royackers

20 november 2018

18u55 0 Beringen Maandag en dinsdag heeft de politie melding gekregen van zeker acht woninginbraken in Koersel bij Beringen. De daders gingen onder meer aan de haal met geld en juwelen.

Ze sloegen toe in de de Asbergstraat, de Laeremansstraat, de Langvenstraat, de Linkestraat, de Vitsenbosstraat, de Laakstraat en de Schomstraat. Opvallend: de boeven verkozen duidelijk woningen die een onbewoonde indruk gaven. De politie geeft daarom de tip mee om bijvoorbeeld een licht te laten branden, of een bewoonde indruk te geven. Op enkele plaatsen werden trouwens ook opvallende witte markeringen in krijt gevonden, die de daders hadden achtergelaten.