Iftarmaaltijd in De Kardijk 31 mei 2018

02u34 0

De interculturele raad organiseert op zaterdag 9 juni een gratis Iftar-avond in het buurthuis De Kardijk in Beverlo. Nu loopt de Ramadan, een periode waarin vasten en ontmoeting centraal staan. Heel wat moslims hebben daarbij de gewoonte om de avondmaaltijd in groep te laten plaatsvinden. Dat grijpt de interculturele raad aan. "We beginnen om 20.00 uur. Zo kan er voorafgaand aan de Iftar een informeel gesprek plaatsvinden tussen de genodigden. De organisatoren zorgen ervoor dat de gesprekken kunnen plaatsvinden in divers samengestelde groepen vlak van herkomst, nationaliteit of religie," vertelt schepen van Welzijn Thomas Vints (CD&V). De Iftar maaltijd kan pas beginnen na zonsondergang, op 9 juni vastgelegd om 21.57 uur. Het vasten wordt gebroken met een dankgebed en het eten van een dadel. Daarna volgt de maaltijd. Inschrijven is verplicht en kan via guy.vanderlinden@beringen.be of 011/43.03.03. (BVDH)