IBO ‘De Bengeltjes’ opent extra opvang in Beringen-Mijn BVDH

28 maart 2019

14u06 0

De paasvakantie staat voor de deur en dat kan voor veel ouders stresserend zijn. “Het evenwicht tussen werk en gezin is niet altijd evident, zeker niet tijdens een schoolvakantie,” laat schepen van welzijn Hilal Yalçin (CD&V) weten. Daarom zet de stad extra in op opvang en werd besloten om tijdens de tweede week van de paasvakantie het stedelijk opvanginitiatief voor schoolgaande kinderen IBO ‘De Bengeltjes’ uit te breiden en te organiseren op een derde locatie. Naast de locaties in Koersel en Stal zal dus ook die van Beringen-Mijn van maandag 15 april tot en met vrijdag 19 april van 7.30 tot 18 uur geopend zijn. Drie extra personeelskrachten worden hiervoor tijdelijk aangetrokken. “Naast de 1.415 opvangplaatsen die reeds werden voorzien, kunnen we dankzij deze maatregel het komende schoolverlof 200 extra kinderen opvangen en werken we de wachtlijst nagenoeg volledig weg”, besluit Yalçin. Alle info is verkrijgbaar per mail via bko@beringen.be of telefonisch op het nummer 011 43 02 80.