Hoefsmid vecht in paardenstal

09 april 2019

Een 52-jarige man uit Zoutleeuw riskeert een werkstraf van 70 uren na een vechtpartij in een Beringse paardenstal. Op 23 oktober 2015 was de man zijn werk van hoefsmid aan het uitvoeren. Een meningsverschil met het slachtoffer draaide al snel uit in verbale en fysieke agressie. Beklaagde zou daarbij het slachtoffer hebben geslagen en gestampt toen die al op de grond lag. De eigenares probeerde tussenkomen. Na enkele minuten zou de vijftiger zijn teruggekeerd met een hamer of een stuk hout en dreigde hij om de kop van het slachtoffer in te slaan. Het slachtoffer was tien dagen werkongeschikt en vraagt ongeveer 9.000 euro schadevergoeding. Beklaagde geeft de feiten min of meer toe: “Het was voor mij allemaal wat veel. Hij moet zijn werk doen en ik het mijne.” Zijn raadsman hoopt dat de vordering van het slachtoffer beperkt blijft en vraagt een eenvoudige schuldigverklaring. Het vonnis volgt op 7 mei.