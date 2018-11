Hilaire Poels wil steun voor handelaars die recht hebben op hinderpremie Birger Vandael

16u31 3 Beringen Gemeenteraadslid Hilaire Poels (nu onafhankelijke, vanaf 2019 VOLUIT) wil dat de Dienst Lokale Economie handelaars helpt die hinder ondervinden van de wegenwerken aan de Paalsesteenweg. “Een zelfstandige die daar woont, vroeg een hinderpremie aan en vier dagen later stond er 2.000 euro op zijn rekening”, vertelt Poels. Het punt werd toegevoegd aan de agenda van de volgende gemeenteraad.

Verschillende handelaars in Paal kregen van Vlaams minister van Werk en Economie Philippe Muyters (N-VA) een brief naar aanleiding van de werken aan de Paalsesteenweg N29. “Het Agentschap Innoveren en Ondernemen stelt een hinderpremie van € 2000 in het vooruitzicht om de verminderde bereikbaarheid van de handelszaak te compenseren”, oppert Poels. “Er zijn verschillende criteria om daarvoor in aanmerking te komen. De man uit Paal die een dergelijke brief ontving, deed zijn aanvraag via www.vlaio.be/hinderpremie. Zijn snelle manier van werken verdient niet alleen mijn felicitaties, het toont ook aan dat er financiële middelen zijn vrijgemaakt. Daarom vind ik dat er een screening kan worden gedaan naar de handelaars in onze Stad die in aanmerking kunnen komen voor de aanvraag van de hinderpremie. Zo kunnen de handelaars krijgen waar ze recht op hebben.”