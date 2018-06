Hilaire Poels kiest voor VOLUIT 15 juni 2018

03u02 0

De lijst VOLUIT kreeg gisterenochtend te horen dat gemeenteraadslid Hilaire Poels (69) gekozen heeft om zich bij hun partij aan te sluiten. Tot 2013 maakte Poels deel uit van de N-VA, maar na een meningsverschil deed hij verder als onafhankelijke. Hij is uitbater van de Amerikaanse Stock in Paal. "Het nieuws hebben we enigszins verrast, maar verheugd vernomen", lacht Tijs Lemmens. "Onze open eenheidslijst heeft de voorbije weken dan ook al heel wat nieuwe lokale ambassadeurs mogen verwelkomen. Zij voelen zich aangesproken door onze visie en willen hun schouders mee onder ons open en puur lokaal toekomstproject zetten. We gaan er vanuit dat Hilaire ook zal willen fungeren als effectieve kandidaat op onze lijst. Net zoals bij de alsmaar groeiende groep van geïnteresseerden, zullen we dus ook met hem de nodige gesprekken voeren in het kader van onze lijstvorming." (BVDH)





Meer over Hilaire Poels