Het Poetsbureau poetst met beestjes BVDH

21 februari 2019

17u48 0 Beringen Poetsen met beestjes klinkt als sciencefiction, maar het Beringse bedrijf ‘Het Poetsbureau’ past dit wel degelijk toe. Met poetsmiddelen op basis van micro-organismen wil men bijdragen aan een schonere wereld. “We werken daar graag innovatief aan mee”, verduidelijkt Managing Director Elly Huysmans.

Achter poetsen met probiotica schuilt een revolutionaire technologie. De probiotica of goede bacteriën in de poetsproducten produceren enzymes. Die enzymes breken, zowel tijdens als na het reinigen, het microscopisch vuil af in kleine stukjes. Zo kunnen de probiotica de kleine stukjes opnemen en verteren als voeding. En doordat probiotica dagenlang doorwerken na reiniging, verlaagt de kans zeer sterk op aanwezigheid van slechte bacteriën en schimmels. Het resultaat: een microscopisch diepe reiniging, een langdurige absorptie van geurtjes én een actieve bijdrage aan een schonere wereld. In september ging ‘Het Poetsbureau for business’ van start met de uitbreiding op de particuliere huishoudhulp en vandaag is het volledig overgestapt op deze producten.

Geen gezondheidsproblemen

Het bedrijf is het eerste in België dat probiotisch reinigt. “Hiermee zijn we zeker dat onze medewerkers geen gezondheidsproblemen krijgen: luchtwegenproblemen zijn uitgesloten, net als een jeukende of trekkende huid”, is Huysmans duidelijk. “Bovendien is het resultaat een langduriger schoner oppervlak en dragen we actief bij aan het milieu. Probiotica komen uit de bodem en het water en zijn 100% natuurlijk. Wanneer de producten na gebruik opnieuw in het milieu terechtkomen, dragen ze actief bij tot waterzuivering en het behoud van een gezonde natuurlijke microflora. Een circulaire schoonmaak dus.” Het Poetsbureau hoopt het Ecolabel te halen. “Intussen blijven we testen hoe we de ecologische aanpak nog kunnen vergroten”, besluit Huysmans.