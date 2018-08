Halfoogstfeesten in nieuw jasje 11 augustus 2018

02u33 0 Beringen In Beverlo worden vandaag en morgen de Halfoogstfeesten gevierd met bier, proevertjes, animatie en muziek.

Deze vier thema's staan centraal in het vernieuwde concept. Er zal een uitgebreid assortiment zijn aan frisse streekbieren. "Daarbovenop zijn er ook brouwerijen aanwezig die bierdegustaties gaan geven voorzien van een deskundige uitleg. Schrijf hiervoor zeker in via de website." zegt schepen Gilbert Lambrechts (sp.a). Bij de zomer horen ook cocktails en daarvoor zorgt de cocktailcaravan. "Kies jouw favoriete mix en geniet ervan in onze loungeruimte met strandstoelen, zitzakken en hangmatten", aldus Lambrechts. Op de Preuverkesmarkt vind je gerechten uit verre landen, maar ook streekgerechten en ambachtelijke bereidingen. Van een lekkere pizza tot een hartelijke bagel, alles vind je in de kraampjes en foodtrucks terug. Zaterdag start met heel wat Latino muziek om vervolgens over te schakelen op meezingers en medleys in alle genres. Harmonieorkest Neanias opent zondag feestelijk, LiveDogs brengen een eerbetoon aan The Scabs en een stel dj's sluiten de boel af. Animatie is er ten slotte ook in overvloed: glittertattoo's, haarbloemkransen, een krijtmuur, een kinderdisco, treffen van oldtimers, een avondmarkt op zaterdag enzovoort. Kortom: het centrum van Beverlo is the place to be dit weekend. (BVDH)