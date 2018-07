Groen trekt de kaart van de jeugd 05 juli 2018

02u30 0 Beringen Groen Beringen heeft haar top vijf voor de verkiezingen voorgesteld. Met drie jonge twintigers trekt de partij duidelijk de kaart van de jeugd. Lijsttrekker is Meral Özcan (38), gekend als zaakvoerster van vastgoedkantoor Mozaiek Vastgoed in Beringen-Mijn en ex-Open Vld.

Op de tweede plaats staat de 24-jarige Kobe Snyers uit Korspel. Hij behaalde het diploma politieke wetenschappen en is voorzitter van Jong Groen West-Limburg. Marga Leenen (52) vult de derde plaats in. Ze woont in Tervant en is verpleegkundige in psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael in Diest. Leenen stond ook bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen al op de lijst van Groen in Beringen en steunde de Vlaamse lijst in 2014. Op vier werd Irfan Oztas (25) uit Beringen-Mijn geplaatst. Hij werkt in een contactcenter te Hasselt. Meltem Rabia Dereli (24) sluit de top 5 af. Meltem woont in Koersel en is net afgestudeerd als klinisch psychologe.





Programma

Met deze ploeg wil Groen werk maken van een ander Beringen, dat menselijker, eerlijker en gezonder is. Mobiliteit en sociaal beleid worden belangrijke thema's. Groen pleit onder meer voor snelle fietswegen, een goedkoper busabonnement , de herinvoering van mantelzorgpremie, de opmaak van een integraal armoedeplan en de samenwerking van de stad met een professionele jeugdwelzijnsorganisatie.





In 2012 haalde Groen met 3,9 procent van de stemmen de kiesdrempel niet.





(BVDH)